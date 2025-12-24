В Перми началась обкатка трамвайных путей на улице Карпинского

В Перми продолжается подготовка к запуску трамвайного движения из центра города в Индустриальный район. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края, 23 декабря стартовала обкатка новых путей по ул. Карпинского.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Первым по новым рельсам проехал вагон-лаборатория ВЛ-2. Он способен ездить как от контактной сети, так и на дизельном двигателе. Специалисты осмотрели контактную сеть и скорректировали недочеты на правом пути на участке от путепровода по шоссе Космонавтов до ул. Левченко. 24 декабря вагон начнет проверку соседнего пути. Затем начнется подача питания на контактную сеть и обкатка путей на ул. Карпинского до ул. Стахановской двухвагонным трамваем «челнок» с двумя кабинами.

В ведомстве добавили, что запуск полноценного трамвайного движения из центра до Индустриального района запланирован до конца текущего года.

Напомним, что в техническом режиме движение по ул. Карпинского на участке от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской было открыто 7 декабря. Ключевым этапом проекта реконструкции было строительство нового путепровода через Транссибирскую магистраль. В ноябре его полностью заасфальтировали и сделали удобные подходы. Сейчас все шесть полос на участке от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской готовы к эксплуатации. В рамках реконструкции рабочие продолжат обустраивать недостающие тротуары и велодорожку, а также завершат работы на трамвайных путях. По данным дептранса, до конца декабря на ул. Карпинского начнут курсировать два трамвайных маршрута — №11 и 12.