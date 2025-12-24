Семья травмированной студентки взыскала 400 тысяч рублей с НПАТ

Суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда студентке Нижегородского художественного училища, пострадавшей два года назад в ДТП с автобусом «Нижегородпассажиравтотранса» (НПАТ). По вине водителя молодая девушка получила перелом лучевой кости левого предплечья со смещением отломков, перенесла две операции и долго ходила в гипсе.

Страховая компания выплатила за перевозчика 240 тыс. руб. компенсации. Пострадавшая и ее родители попросили взыскать еще в общей сложности 700 тыс. руб. с транспортного предприятия Нижнего Новгорода. Семья пострадавшей оказалась в сильном стрессе из-за того, что их любимая дочь была травмирована, не могла за собой ухаживать, до сих пор испытывает дискомфорт в руке и не может в полной мере профессионально заниматься живописью, которой обучается. По этому поводу девушка даже обращалась к психологам.

Суд взыскал в пользу ее и родителей 400 тыс руб., снизив исковые требования к НПАТ за причиненную в результате ДТП травму.

Иван Сергеев