В новый год – с новыми мерами поддержки бизнеса

Микрофинансовая компания Пермского края упростила процедуру получения льготных микрозаймов и расширила программу лизинга – так в Прикамье отвечают на запросы предпринимателей.

Микрофинансовая компания Пермского края обновила свои продукты для предпринимателей. Изменения коснулись как условий предоставления микрозаймов, так и программы льготного лизинга. Цель – сделать государственную поддержку доступнее и гибче для растущего бизнеса региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края

Микрозаймы для любых задач

Новые правила предоставления микрозаймов включают сразу несколько новшеств:

• Больше приоритетных* заемщиков: расширен перечень категорий бизнеса, которые могут претендовать на пониженные ставки. Ранее специальные условия были у производств, сельского хозяйства, туризма и гостиничного бизнеса. Теперь к ним добавились наука, общественное питание, ИТ и связь, креативные индустрии, технологическое, социальное, молодежное предпринимательство и другие.

• Новые цели: теперь любой микрозаем можно получить на рефинансирование бизнес-кредитов. Кроме того, впервые появилась опция рефинансирования лизинговой задолженности с выкупом актива.

• Меньше документов для подачи заявки: в частности, не нужно предоставлять фотографии места ведения бизнеса и объекта залога, справку по оборотам на расчетном счете, копию промежуточной бухгалтерской отчетности, книгу учета доходов и расходов, технический/кадастровый паспорт на объект недвижимости и ряд других документов.

Обновленная линейка микрозаймов представлена шестью продуктами, минимальная ставка – 1% годовых (микрозаем «Za наших» для субъектов МСП, оказывающих поддержку армии России в рамках специальной военной операции), максимальная ставка – 16% годовых (микрозаем «Универсальный»).

«Наша главная задача – поддерживать стабильность и предсказуемость финансовых мер поддержки, – подчеркивает генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова. – Новая линейка позволяет точнее отвечать на потребности бизнеса».

Лизинг для отелей, туроператоров и креативщиков

Второе важное изменение – значительное расширение программы льготного лизинга. Если раньше она была доступна только производственным и сельскохозяйственным предприятиям, то сейчас по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина доступ к ней получили представители туризма, гостиничного бизнеса и креативных индустрий.

«Например, отели смогут обновить оборудование для прачечных и кухонь, туроператоры – приобрести генераторы или подъемники, а дизайнеры – профессиональную технику», – поясняет Ольга Травникова.

Условия программы остаются привлекательными: можно приобрести новое оборудование и спецтехнику на сумму до 30 млн рублей с авансом от 10% и сроком лизинга до 60 месяцев. Ставки начинаются от 4% годовых (оборудование и техника отечественного производства).

Оба направления поддержки реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Необходимо обратиться в Микрофинансовую компанию Пермского края, которая работает на площадке центра «Мой бизнес» (г. Пермь, ул. Ленина, 68), единый номер 8-800-300-80-90. Подробности – на сайте https://mfk59.ru/.

*Региональные приоритеты – обрабатывающие производства, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания, туризм, деятельность в области информации и связи, деятельность профессиональная, научная и техническая, сельское хозяйство, предприятия, поддерживающие армию России в рамках СВО (наличие гособоронзаказа по 275-ФЗ; демобилизованные участники и ветераны боевых действий СВО; близкие родственники участника СВО; компании, у которых свыше 10% сотрудников мобилизовано или служит по контракту), начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 до 24 месяцев, молодые предприниматели до 35 лет, креативные индустрии, социальные предприятия, малые технологические компании, экспортеры, ИП на НПД (Постановление Правительства Пермского края от 02.12.2025 №995-п «Об утверждении перечня приоритетных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства Пермского края»). Условия для предоставления имущества в лизинг: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред.2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД) или включенным в реестр креативных (творческих) индустрий и соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг. Минимальный размер лизинга – 500 тыс. руб., максимальный – 30 млн руб.; авансовый платеж – от 10% до 50%; процент удорожания предмета лизинга: 4% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых – для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия (перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022г. №430-р.); 16% годовых – в иных случаях. Максимальный срок лизинга – 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев; предмет лизинга: оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением №5 и Приложением №6 к Правилам предоставления имущества в лизинг, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения – аннуитетный платеж. Информация актуальна на 24.12.2025 г. Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 №17 (в редакции протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025г. №18) и размещены на сайте mfk59.ru. Указаны условия для микрозаймов «ZA наших», «Универсальный»: микрозаем «ZA наших» предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), соответствующим требованиям пп. «З» – «М» п. 1.3.26 и разделов 2, 3 Правил предоставления микрозаймов (далее – Правила) и вновь зарегистрированным и действующим менее двух лет СМСП, соответствующим требованиям пп. «З» – «М» п. 1.3.26 и разделов 2, 3, п. 2.16 Правил; микрозаем «Универсальный» предоставляется СМСП, соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил. Минимальная сумма – 100 тыс. руб., максимальная сумма: микрозаем «ZA наших» – для вновь зарегистрированного и действующего менее двух лет СМСП, в случае предоставления микрозайма по бизнес-плану (п. 2.16 Правил) – 1 млн руб.; для СМСП, осуществляющего деятельность свыше шести месяцев (без предоставления бизнес-плана (п. 2.16 Правил)) – 5 млн руб.; микрозаем «Универсальный» – 5 млн руб. Процентная ставка: микрозаем «ZA наших» – 1% годовых при наличии обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества, 12% годовых – в иных случаях; микрозаем «Универсальный» – 16% годовых. Максимальный срок – 36 месяцев. Срок деятельности: микрозаем «ZA наших» – от 0 до 24 месяцев для вновь зарегистрированного и действующего менее двух лет СМСП, от шести месяцев – в иных случаях; микрозаем «Универсальный» – от шести месяцев. Направление расходования: микрозаем «ZA наших» – вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**, развитие бизнеса (только в случае предоставления микрозайма по бизнес-плану); микрозаем «Универсальный» – вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**. Основное обеспечение – залог движимого и недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счет средств микрозайма Общества), поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК», поручительство физических или юридических лиц. Для микрозайма на сумму до 500 тыс. руб. требование о предоставлении основного обеспечения не установлено. Дополнительное обеспечение – в соответствии с условиями Правил. Отсрочка платежа основного долга: микрозаем «ZA наших» – до шести месяцев (на цели вложения во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса), до одного месяца (на цели рефинансирования кредитной задолженности*, рефинансирования лизинговой задолженности**); микрозаем «Универсальный» – до шести месяцев (на цели вложения во внеоборотные активы и пополнение оборотных средств), до одного месяца (на цели рефинансирования кредитной задолженности* и рефинансирования лизинговой задолженности**). Форма займа – микрозаем; способ погашения микрозайма – аннуитетный платеж. Информация актуальна на 24.12.2025 г. Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста); расходы при заказе и получении выписки из ЕГРН; оплата оценки имущества и регистрационных действий; расходы на оплату нотариальных действий; расходы, связанные с открытием, пользованием и закрытием расчетного счета, открытого для обособленного учета денежных средств, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 г. №17 (в редакции протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025 г. №18) и размещены на сайте mfk59.ru. АО «Микрофинансовая компания Пермского края»: 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307. ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. №4110559000364. * По кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской деятельности. ** По договорам лизинга, предметом которых выступает оборудование, спецтехника и/или транспортные средства, относящиеся к категории транспортного средства, установленной техническим регламентом Таможенного Союза, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4.

АО "Микрофинансовая компания Пермского края"