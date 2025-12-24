Экс-депутат заксобрания останется в СИЗО до конца февраля 2026 года

Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и продлил сроки содержания под стражей бывшему депутату заксобрания Константину Окуневу (внесен в список террористов и экстремистов). Он будет содержаться в СИЗО до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает портал Properm.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Ъ-Прикамье Фото: архив Ъ-Прикамье

Константин Окунев был задержан в пермском аэропорту утром 29 октября 2025 года. Днем ранее следственным отделом УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). По версии следствия, господин Окунев администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.

30 октября 2025 года Ленинский суд Перми избрал бывшему депутату заксобрания меру пресечения в виде содержания под стражей. 10 ноября Пермский краевой суд оставил это постановление в силе.