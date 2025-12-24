У юридических лиц осталась неделя,чтобы списать пени по долгам за тепло и горячую воду

До завершения акции «В Новый год — без долгов!»* для юридических лиц» осталось менее недели. Участники — юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие коммерческую деятельность, которые выполнят условия акции до 30 декабря 2025 года, избавятся от накопившихся пеней (за исключением тех, по которым вынесено судебное решение).

Чтобы присоединиться, достаточно до конца месяца полностью погасить имеющуюся задолженность перед «Т Плюс» и внести авансовый платёж за декабрь. В этом случае «ЭнергосбыТ Плюс» списывает все начисленные пени**. А ещё каждый участник автоматически получает шанс выиграть один из ценных призов: сертификаты популярной торговой сети, которые будут разыграны в начале 2026 года с помощью генератора случайных чисел.

Авансовый счёт за декабрь уже доступен в личном кабинете на сайте esplus.ru в разделе «Для бизнеса», направлен через систему электронного документооборота или Почтой России. Оплатить его можно любым удобным способом — онлайн или через банк. Главное — уложиться в срок: 30 декабря — последняя дата для проведения платежа.

Подробные условия акции размещены на сайте Пермского филиала в разделе «Акции», а также доступны в офисах продаж и обслуживания клиентов. Не упустите шанс начать 2026-й год без долгов и пеней, а также с подарком от «ЭнергосбыТ Плюс»!

* Информация носит справочный характер. Не является рекламой. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. ** Не распространяется на пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт. Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»