На Дону обнаружили зараженную амброзией партию подсолнечника

В Зерноградском районе специалисты Россельхознадзора выявили заражение карантинным сорняком партии подсолнечника в 240 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства по Ростовской области.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Партия была предназначена для переработки и хранилась на складе местного предприятия. По факту нарушения компании объявили предостережение. Зараженную партию направили на переработку на завод, использующий технологии уничтожения карантинных объектов.

Амброзия полыннолистная входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и относится к категории карантинных сорняков.

Константин Соловьев

