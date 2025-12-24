Автосалон «Форвард Авто» подешевел на 20 миллионов

Автосалон «Форвард Авто» на ул. Героев Хасана, 105п, выставленный на продажу в сентябре, подешевел на 20 млн руб. Объявление размещено на сайте «Авито». Теперь здание общей площадью 1190 кв. м продается за 180 млн руб. (151 тыс. руб. за 1 кв. м).

Ранее «Ъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора «Форвард Авто» Рустама Бахтиярова писал, что у холдинга нет надобности в этом салоне: продажи Omoda и Jaеcoo, которые ранее велись в нем, перенесены в салон по соседству — Chery на ул. Героев Хасана, 105/3.