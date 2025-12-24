Поселок в Прикамье будет переподключен к сетям «Россети Урал» после вмешательства прокуратуры

Специалисты системообразующей территориальной сетевой компании «Россети Урал» выполнят комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения поселка Николаев Посад в Березниковском муниципальном округе Пермского края, сообщает пресс-служба компании. Поселок обеспечивала электроэнергией частная компания. Однако из-за неудовлетворительного состояния энергообъектов жители жаловались на низкое качество электроснабжения.

22 декабря 2025 года прокуратура города Березники обязала собственника сетей в течение 24 часов обеспечить нормативное напряжение в сети, но этого сделано не было.

«В настоящее время компания “Россети Урал” во взаимодействии с региональным министерством ЖКХ и благоустройства принимает меры по обеспечению качественным электроснабжением жителей поселка Николаев Посад»,— уточнили в пресс-службе компании. На место направлена передвижная дизель-электростанция. В ближайшее время здесь будет установлена разгрузочная трансформаторная подстанция и построен участок воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Это позволит произвести переподключение потребителей к электрическим сетям компании «Россети Урал».