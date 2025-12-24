В икре пяти российских торговых марок обнаружили кишечную палочку

Роскачество нашло бактерии группы кишечной палочки в красной икре пяти торговых марок. Среди них — «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Всего организация проверила продукцию 62 торговых марок.

По итогам исследования во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и золотистый стафилококк. Паразиты и их личинки также не обнаружены, следует из пресс-релиза на сайте Роскачества.

В икре «МорМер» и «Горчаков» выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность). Продукция марки «365 дней» превышает количество соли по стандарту Роскачества. Икра марки «Деликатеска», изготовленная по ГОСТу, также не соответствует стандарту по количеству соли.

В икре «Москва на волне» превышена норма технического регламента по количеству дрожжей. Нарушение технического регламента выявили и у «Авача» — на банке марки было указано «икра горбуши», однако ДНК-тест показал, что это более дорогая икра кеты. В Роскачестве считают, что «подмена» более дорогой икрой — ошибка на производстве.

В результате проверки несколько производителей сообщили о проведении внутренних проверок, а также усилении контроля качества продукции. В частности, торговая сеть Metro направила запрос поставщику марки «Горчаков».