В Башкирии за год на 28% сократилось количество разводов

За девять месяцев в Башкирии стало на 28% меньше разводов, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. За это время число браков выросло на 3%. Сколько бракосочетаний и разводов произошло в республике за этот период, господин Назаров не уточнил.

По его словам, эти цифры — «очень обнадеживающие плоды системной работы по укреплению семьи», которая ведется в рамках «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года».

Андрей Назаров назвал одним из ключевых инструментов этой стратегии семейную медиацию, благодаря которой «удается сохранять около 100 семей в год».

Согласно данным открытых источников, в Башкирии в последние годы наблюдается рост числа разводов: за первые пять месяцев текущего года было 6089 разводов (рост на 31,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года). В 2021 году на 1 тыс. браков приходилось 725 разводов, чаще всего распадались семьи со стажем 2-9 лет, а доля разводов до первой годовщины составляла 3,3%.

Майя Иванова