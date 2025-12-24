Темпы сдачи жилья в Башкирии отстают от прошлогодних показателей на 23,4%

За 11 месяцев строительные компании и индивидуальные застройщики сдали на территории Башкирии менее 2,16 млн кв. м жилья, говорится в отчете Башстата. Этот показатель на 23,4% уровня января-ноября прошлого года, когда объем ввода квартир превысил 2,81 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отставание наблюдается во всех сегментах жилого строительства: строительные компании уменьшили объем сдачи на 34,8%, до 386,8 тыс. кв. м, масштабы индивидуальной жилой застройки сократились на 20,3%, до 1,77 млн кв. м. Количество новых квартир, готовых к эксплуатации, уменьшилось до 22,3 тыс. единиц — это на 27,9% меньше значений прошлого года.

Динамика ввода жилья также показывает, что ноябрь оказался наименее продуктивным осенним месяцем по сдаче новостроек: в сентябре сдано 252,1 тыс. кв. м, в октябре — 259 тыс. кв. м, а в ноябре — 231,8 тыс. кв. м. Тем не менее, результат превышает итоги всех других месяцев года. В ноябре 2024 года в Башкирии ввели 282,3 тыс. кв. м жилья.

В прогнозе социально-экономического развития Башкирии на 2026 год, утвержденном правительством республики 24 октября, говорится, что по итогам нынешнего года объем ввода жилья должен составить 3,25 млн кв. м — в полтора раза больше, чем за январь-ноябрь.

Идэль Гумеров