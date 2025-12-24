Трамп рассмешил Сталлоне во время вручения премии в области культуры

Президент США Дональд Трамп рассмешил актера Сильвестра Сталлоне во время церемонии вручения ему премии за заслуги в области культуры. Мероприятие прошло в Белом доме 7 декабря и было приурочено к деятельности Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Сильвестр Сталлоне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп и Сильвестр Сталлоне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера он придет»,— иронично заметил Дональд Трамп на церемонии (цитата по The Economic Times).

Господин Трамп назвал актера своим особенным другом и добавил, что тот сделал «фантастические вещи». Других лауреатов премии президент США охарактеризовал как «лучших артистов, когда-либо ходивших по свету».

Дональд Трамп выступал на церемонии в роли конферансье. По его словам, это первый случай, когда президент США становится ведущим на таком мероприятии.