Тверская область присоединилась к соглашению по строительству ВСМ Москва — Петербург

Тверская область присоединилась к акционерному соглашению, в рамках которого реализуется проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербурга — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По территории области пройдет 265 из 679 км ВСМ. Предполагается, что магистраль позволит сократить путь из Твери до столицы до 40 минут.

«Со своей стороны предоставили все возможности для строительства высокоскоростной магистрали. В том числе, это налоговые льготы, выделены земельные участки. Работа активно ведется»,— заявил врио главы региона Виталий Королев.

Артемий Чулков