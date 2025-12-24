В Ярославле пожар повредил три автомобиля

В Ярославле вечером 23 декабря на Ленинградском проспекте в результате возгорания были повреждены три автомобиля, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 20:09. На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. В 21:35 была объявлена ликвидация.

«В результате пожара повреждено три автомобиля на площади 24 кв. м, поврежден прицеп на площади 2 кв. м. Один человек травмирован»,— сообщили в ведомстве.