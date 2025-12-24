Житель Кумертау обвиняется в мошенничестве с виртуальными сим-картами

Кумертауский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и покушении на его совершение (ч. 3 ст. 30 УК РФ), а также неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконных использовании и передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК РФ).

По версии следствия, с марта 2024 года по январь этого года фигурант уголовного дела купил в интернете виртуальные сим-карты, ранее используемые жителями разных регионов России, для доступа на портал «Госуслуги».

Проведя несанкционированный доступ к личным кабинетам граждан, он, используя их персональные данные, направлял заявки на заключение договоров займа в микрокредитные организации. Ущерб составил более 240 тыс. руб.

Майя Иванова