В Татарстане хотят закрепить статус ремесленников в системе поддержки МСП

В Татарстане на региональном уровне закрепят правовой статус ремесленников и включат их в систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответствующий законопроект находится на предварительном рассмотрении.

Субъектами ремесленной деятельности предлагается считать малые и средние предприятия с численностью работников не более пяти человек, а также самозанятых. Перечень видов ремесленной деятельности будет утверждаться Кабинетом министров республики.

В пояснительной записке отмечается, что на федеральном уровне определение ремесленной деятельности отсутствует, поэтому регионы вправе устанавливать его самостоятельно. Предельная численность работников в пять человек установлена, поскольку увеличение численности работников ведет к переходу к серийному производству, а ремесленное производство основано на ручном труде и индивидуальных навыках мастера.

Анна Кайдалова