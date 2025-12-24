В Челябинской области полиция изъяла более 3 тыс. деревьев у продавцов елок

Полиция Челябинской области провела рейд по местам продажи хвойных деревьев. В результате мероприятия за неделю правоохранители изъяли более 3 тыс. елок, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Всего было проверено 1220 точек продажи хвойных деревьев. Полиция выявила нарушения и составила 143 административных протокола, 76 из которых за предпринимательскую деятельность без разрешения и государственной регистрации.

Кроме того, полиция проверила соблюдение правил перевозки, досмотрев около 10 тыс. автомобилей. В результате также были выявлены 52 административных правонарушения.

Ольга Воробьева