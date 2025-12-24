Несколько руководителей краевого правительства работают в статусе «и. о.»

Как выяснил «Ъ-Прикамье», после формирования на прошлой неделе нового состава краевого правительства трое его членов остались работать в статусе исполняющих обязанности. Речь идет о зампреде — министре природных ресурсов Пермского края Дмитрии Белановиче, главе минздрава Анастасии Крутень и министре финансов Екатерине Тхор. По данным Rusprofile, все три высокопоставленных чиновника работают в статусе «и. о.». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 17 декабря.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что все три чиновника еще должны пройти этап согласования с профильными структурами правительства РФ, а госпожа Тхор — еще и с Законодательным собранием Пермского края. Дмитрий Беланович, Анастасия Крутень и Екатерина Тхор возглавляют министерства в Прикамье с 2020 года. Во втором составе правительства они сохранили должности, причем Дмитрий Беланович пошел на повышение, став зампредом.

В новом составе несколько министров, работавших в статусе «и. о.», напротив, лишились приставки. Речь идет о главе краевого минтарифов Сергее Россихине и главе минтуризма Сергее Хорошутине.