Российские предприятия ЦБК в прошлом году экспортировали 3,4 млн тонн бумаги

Рост мирового спроса на картонную упаковку в 2026 году прогнозируется на уровне 4,4%. Об этом рассказал председатель совета директоров Пермской ЦБК Александр Бойченко на международной конференции «Диалог о будущем ЦБП» в Стамбуле. Так, в прошлом году совокупный объем рынков целлюлозы, бумаги и картона за 2024 год оценивается почти в $500 млрд. Мировое производство целлюлозы оценивается примерно в 210 млн тонн ($160 млрд), бумаги и картона — в 415 млн тонн ($334 млрд). В России за это время было произведено 8,5 млн тонн целлюлозы и 10,7 млн тонн бумаги и картона (55% из этого объема — тарный картон).

По словам господина Бойченко, за прошлый год российские предприятия поставили за рубеж 3,4 млн тонн бумаги и картона, а также 2,1 млн тонн целлюлозы. Ключевой драйвер роста отрасли — упаковочный сегмент, на который приходится около 65% мирового выпуска бумаги и картона.

Конференция ежегодно проводится Ассоциацией специалистов бумажной отрасли, ТПП РФ и Союзом лесопромышленников России. Кроме россиян, в ней приняли участие представители ведущих компаний и эксперты из Индии, Китая, Турции и стран Европы.