Жители Красновишерска жалуются на перебои с отоплением

В ряде жилых домов Красновишерска снизилась подача тепла. Об этом жители сообщили в паблике «Красновишерск без границ». В частности, речь идет о домах на улице Мира, которые обслуживает котельная №11. Утром температура воздуха в городе опускалась до минус 40 градусов. Ситуацию в Красновишерске взяла на контроль прокуратура. «В результате снижения параметров подачи коммунального ресурса отмечаются ненормативные показатели в ряде жилых домов муниципального округа. В настоящее время проводятся работы по регулировке параметров работы оборудования котельных»,— сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Надзорный орган организовал проверку, в ходе которой действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

В официальных пабликах администрации округа реакции на жалобы жителей пока нет.