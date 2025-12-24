В Башкирии изъяли более 5 кг синтетических наркотиков у жителя Подмосковья

В отношении 26-летнего жителя Московской области возбудили уголовные дела по признакам покушения на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд заключил его под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Инспекторы ДПС Башкирии вместе с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Уфимскому району во время совместного профилактического рейда на 8 км дорог Западного обхода Уфы остановили автомобиль Hyundai под управлением жителя Московской области.

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 12 вакуумированных полимерных пакетов с неизвестным веществом общей массой более 1 кг. В телефоне подозреваемого нашли изображения с географическими координатами тайников-закладок, оборудованных им в Уфимском районе и Уфе.

Полицейские обследовали 15 указанных мест в Уфимском районе и изъяли еще 15 аналогичных пакетов. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе выявили 14 тайников в черте города.

По результатам лабораторного исследования выяснилось, что вещества являются синтетическим наркотиком мефедроном. Общий вес изъятого составил более 5 кг.

Предварительно установлено, что подозреваемый нашел «подработку» в мессенджере. Несколько месяцев фигурант уголовного дела под руководством анонимного «работодателя» занимался распространением наркотиков на территории Самары и Уфы, используя схему тайников-закладок.

Задержанный полностью признал свою вину.

Майя Иванова