Глава РФПИ Дмитриев предложил поделиться санкциями с фон дер Ляйен
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично предложил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отдать часть своих санкций. Так он прокомментировал сообщение госсекретаря США Марко Рубио о том, что Госдеп закроет въезд в страну для пяти активистов за попытку цензурировать американские платформы и спикеров. Их имена не раскрывались.
Кирилл Дмитриев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ух ты, значит, Урсула Pfizer фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?» — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ добавил, что может поделиться с председателем ЕК санкциями, которые ввела против него администрация бывшего президента США Джо Байдена. «Почему бы не провести обмен санкциями?» — поинтересовался господин Дмитриев.