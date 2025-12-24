Сбер опубликовал график работы офисов в Удмуртии на Новый год

Сбер представил график работы отделений в Удмуртии в новогодние праздники с 30 декабря по 11 января. Документом с «Ъ-Удмуртия» поделились в финансовой организации.

График работы отделений

30 декабря, вторник, офисы банка работают в штатном режиме, без сокращенного рабочего дня

31 декабря, среда, отделения в основном закрыты, но некоторые работают

1 января, четверг, — Новый год, все офисы закрыты

2 января, пятница, в основном отделения закрыты, но некоторые уже работают

3 января, суббота, часть офисов, работающих по режиму субботы, открыта

4 января, воскресенье, отделения работают по режиму воскресенья

5-6 января, понедельник и вторник, многие пункты банка уже открыты, но их график может быть сокращенным

7 января, среда,— Рождество, офисы в основном закрыты, но некоторые дежурные работают

8-9 января, четверг и пятница, работают все отделения

10-11 января, суббота и воскресенья, офисы работают по режиму выходных дней.

12 января, понедельник, все офисы открыты по обычному режиму.

В финансовой организации добавили, что у каждого отделения индивидуальный график работы. «Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций»,— говорится в сообщении. Банкоматы в зонах самообслуживания в праздничные дни функционируют в стандартном режиме, общедоступные — по режиму работы организаций, где они установлены.