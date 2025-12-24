Казань вошла в число городов с самым дешевым глинтвейном в России

Казань оказалась в пятерке городов с самыми низкими ценами на глинтвейн среди российских мегаполисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса 2ГИС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость чашки глинтвейна в Казани составляет 205 руб. Также в число городов с доступными ценами вошли Челябинск (246 руб.), Красноярск (249 руб.) и Уфа (250 руб.). В среднем по городам-миллионникам цена напитка составляет 267 руб.

Самым дорогим напиток оказался в Москве, где его средняя цена достигает 398 руб., самый бюджетный безалкогольный глинтвейн — в Воронеже, его средняя стоимость — 162 руб.

Казань также вошла в число городов, где чаще всего ищут глинтвейн. Помимо столицы Татарстана, в список входят Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.

