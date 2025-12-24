Главу УКС Башкирии Инну Иксанову приговорили к пяти годам за превышение полномочий

Начальник управления капитального строительства Башкирии Инна Иксанова признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при закупке некачественного медицинского оборудования, сообщила пресс-служба СР по Башкирии. Суд установил, что она приобрела и оплатила 10 систем ультразвуковой визуализации на сумму свыше 57 млн руб., которые не соответствовали требованиям, установленным для национального проекта «Здравоохранение».

Следствие доказало, что фигурантка знала о ненадлежащем качестве оборудования, однако допустила его поставку. В результате действий осужденной бюджету республики был нанесен ущерб на сумму свыше 57 млн руб., а также нарушены права граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по республике. В рамках расследования на имущество осужденной был наложен арест.

Суд приговорил Инну Иксанову к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Также она лишена права занимать определенные должности в течение двух лет.

Олег Вахитов