Работа аэропорта Внуково частично ограничена

Полеты в аэропорту Внуково осуществляются по «согласованию с соответствующими органами». Меры действуют из-за временного закрытия воздушного пространства в этом районе.

В расписании части рейсов возможны корректировки. Их актуальный статус доступен на онлайн-табло аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По данным Минобороны России, в ночь на 24 декабря силы ПВО сбили 172 беспилотника над Россией. Четыре из них — над Московской областью.