В Саратовской области ввели запрет на выход на лед Волги

В Саратовской области введен временный запрет выхода граждан на лед реки Волги. Ограничение действует с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Запрет введен в связи с наступлением отрицательных температур и формированием ледяного покрова. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. В случае необходимости срок действия запрета будет продлен до установления безопасной толщины льда.

Аналогичные ограничения запланированы на период с 15 марта по 15 апреля 2026 года в связи с прогнозируемым таянием льда.

В Саратове подобные меры начали действовать ранее — с 19 декабря.

Марина Окорокова