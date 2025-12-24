Ростовская область вошла в топ-3 по перевозке пассажиров СКЖД

Пригородные поезда Северо-Кавказской железной дороги за 11 месяцев 2025 года обслужили свыше 38 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Ростовской области услугами пригородного железнодорожного транспорта воспользовались 8,9 млн человек. Это второй результат по пассажиропотоку. Наибольшее число пассажиров зафиксировано в Краснодарском крае — 20,6 млн человек.

В Ставропольском крае пригородными составами проехали 6 млн человек, в Дагестане — 2,2 млн. В Адыгее железнодорожным транспортом воспользовались 132 тыс. пассажиров, в Северной Осетии — Алании — 110 тыс. человек.

Меньше всего пассажиров зафиксировано в Карачаево-Черкесии — 39 тыс. человек, и Кабардино-Балкарии — 23 тыс. человек.

«Пригородные перевозки на полигоне СКЖД осуществляют два оператора — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород»»,—напомнили в пресс-службе.

Валентина Любашенко