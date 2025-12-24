В Японии отмечено увлечение медвежатиной после 13 смертельных нападений хищников

Рестораны Японии пытаются справиться с растущим спросом посетителей на мясо медведей, сообщает AFP. Ажиотаж поднялся на фоне небывалого для страны количества нападений медведей со смертельным исходом — в этом году насчитывается уже 13 жертв. Особым успехом пользуется медвежатина на каменной решетке или в горячем горшочке с овощами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Местные газеты уже несколько месяцев пестрят публикациями о медведях, которые врываются в дома, бродят возле школ и бесчинствуют в супермаркетах. Растет и число отстрелов, после которых новый деликатес и попадает в рестораны. AFP приводит слова ресторатора и охотника о том, что в знак уважения к медведю «лучше использовать мясо в ресторане, а не закапывать его».

Выяснилось, что медвежатину уже давно едят в горных деревнях страны, и Минсельхоз надеется, что это мясо может стать источником дохода для сельских общин. «Важно обратить беспокойство дикой природы во что-то позитивное»,— цитирует агентство заявление ведомства.

По мнению ученых, «медвежий кризис» в стране вызван быстрым ростом популяции медведей на фоне сокращения численности населения, а также плохого урожая желудей. Популяция бурых медведей, которая обитает только на Хоккайдо, за 30 лет удвоилась, и к 2023 году превысила 11,5 тыс. особей. Там планируют ежегодно в течение 10 лет отлавливать по 1,2 тыс. хищников. Японские черные медведи встречаются повсеместно, и их намного больше. Местные власти получат от Токио $118 млн в виде субсидий на отстрел медведей и пропаганду их рационального потребления.

Эрнест Филипповский