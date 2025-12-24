В Ставропольском крае пресекли продажу контрафакта на 4,8 млн рублей

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура выявила двух жителей Ставропольского края, которые торговали товарами с чужим товарным знаком без разрешения правообладателя, причинив ущерб свыше 4,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба транспортной прокуратуры Ставрополья Фото: Пресс-служба транспортной прокуратуры Ставрополья

По информации пресс-службы, прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности. Выяснилось, что два жителя региона продавали в торговых точках продукцию с нанесенными товарными знаками без согласия их владельцев.

Контрафактные изделия изъяли сотрудники таможни. Ущерб от противоправных действий составил более 4,8 млн руб.

Валентина Любашенко