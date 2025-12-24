Пермского активиста внесли в список террористов и экстремистов

Пермский активист Роман Юшков, осужденный в сентябре 2025 года за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, внесен в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись под номером 19244 появилась в базе Росфинмониторинга. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Юшков (внесен в список террористов и экстремистов)

Фото: Дмитрий Астахов Роман Юшков (внесен в список террористов и экстремистов)

Фото: Дмитрий Астахов

В сентябре 2025 года Дзержинский суд Перми признал господина Юшкова (внесен в список террористов и экстремистов) виновным в унижении человеческого достоинства. Основанием для этого стал видеоклип, размещенный активистом в интернете в 2023 году.

В ходе судебной психолого-лингвистической экспертизы ее авторы посчитали, что содержание ролика возбуждает ненависть и вражду по национальному признаку.

При этом за восемь месяцев до его размещения активист привлекался за это деяние, но в административном порядке. В итоге Дзержинский суд Перми назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В ноябре 2025 года Пермский краевой суд оставил приговор в силе.