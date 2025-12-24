Власти Екатеринбурга утвердили новогодний маршрут из 50 локаций

В Екатеринбурге утвержден новогодний маршрут, включающий 50 локаций, сообщили в городской администрации. Он охватывает исторический центр и несколько объектов в других частях города, предлагая горожанам и туристам оценить праздничное оформление уральской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Маршрут составлен на основе наиболее известных достопримечательностей, а также коммерческих объектов — ресторанов и ТЦ. В маршрут вошли мэрия Екатеринбурга, елка и ледовый городок на Плотинке, Театр оперы и балета, театр «Провинциальные танцы», ледовые скульптуры у Храма-на-Крови, каток на площади 1905 года, дендропарк, штаб-квартира РМК, торговые центры «Гринвич» и «Европа» и другие.

«В этом году постарались отметить не только красиво украшенные локации и фотозоны, но и места, где можно тепло и вкусно провести время»,— рассказал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов. Посмотреть на украшения можно на протяжении всех зимних каникул.

Ирина Пичурина