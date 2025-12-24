Более 3,5 млн вызовов поступило в Службу-112 Ростовской области в 2025 году

Операторы Службы-112 в Ростовской области обработали более 3,5 млн вызовов в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора региона Сергей Бодряков.

По информации чиновника, из общего числа обращений 1,3 млн потребовали участия экстренных служб. Больше всего жители региона обращались за скорой медицинской помощью — 41% от всех вызовов. На втором месте по популярности оказались обращения в аварийную службу ЖКХ (32%), на третьем — в полицию (13%).

«Горожане чаще всего обращались в службу, позвонив телефону, написав смс и посредством устройств ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС»,— рассказал господин Бодряков.

Служба-112 функционирует на территории донского региона с сентября 2016 года. Структура объединяет единые дежурно-диспетчерские службы всех 55 муниципальных образований области и семь экстренно-оперативных служб. Это позволяет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия.

«В среднем за сутки операторы обрабатывают около 10 тыс. вызовов от жителей и гостей региона. В текущем году планируется модернизировать инфраструктуру Службы-112 и внедрить новое программное обеспечение российского производства»,— пояснил Бодряков.

Валентина Любашенко