Два человека погибли при взрыве в доме престарелых в Пенсильвании

Взрыв произошел в реабилитационном центре Bristol Health & Rehab в районе Бристоль под Филадельфией, как минимум два человека погибли, сообщает Assosiated Press. По данным властей, в результате взрыва частично обрушилось здание.

Как заявил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, взрыв произошел в тот момент, когда на месте находилась бригада коммунальных служб, проверявшая сообщение об утечке газа. Спасателям удалось эвакуировать жителей и персонал центра.

Спустя пять часов после инцидента спасатели с использованием поисковых собак и спецтехники начали разбирать завалы в поисках пострадавших, которые могли остаться под обломками. Точное число пострадавших остается неизвестным. Эвакуированных жителей и сотрудников распределили по больницам региона. Причины взрыва устанавливаются.