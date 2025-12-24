В Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве на 54 млн рублей

В Приморском крае задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере при обмене валюты (ст. 159 УК). Ущерб от мошенничества превысил 54 млн руб., сообщили в УМВД по региону.

Подозреваемые, по предварительной версии, выходили на потенциальных жертв через мессенджеры, предлагая выгодный обмен долларов США на рубли вне банков. В ходе двух операций 45-летняя жительница Владивостока передала им $427 тыс., а 50-летний мужчина — $245 тыс. Взамен они получили пакеты с рублями в банковских упаковках, которые при проверке оказались фальшивыми. После этого связаться с мошенниками потерпевшие не смогли.

Подозреваемыми оказались ранее не судимый 24-летний житель Ханкайского округа и 32-летний житель Владивостока с судимостью. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полиция также оценит действия потерпевших, попытавшихся обменять деньги в обход банковских структур, сообщает пресс-служба.