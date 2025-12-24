Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Кировоградской области на Украине

В селе Чечелиевка Кировоградской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Покровский храм Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Как сообщает СПЖ, храм был опечатан три года назад — верующие УПЦ не могли в нем молиться, и прихожанам приходилось делать это у стен закрытой святыни. Накануне группа людей, в составе которой были служители ПЦУ, зашла на территорию храма срезала замки на дверях. Полиция, утверждает ПСЖ, не препятствовала действиям группы и сформировала коридор для захватчиков.

Благочинный Петровского округа УПЦ протоиерей Димитрий Городецкий, который вместе с прихожанами находился у храма, заявил, что верующих, собравшихся у стен, внутрь не пустили. По словам священника, когда он попытался зайти в храм один из активистов и священнослужители ПЦУ вытолкнули его. Клирик Православной церкви Украины Марк Левкив назвал эти действия «инвентаризацией имущества».

Православная церковь на Украине представлена ПЦУ и УПЦ (ушла от Московского патриархата по решению Поместного собора 27 мая 2022 года). ПЦУ была создана в декабре 2018 года после слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В январе 2019 года Константинопольский патриархат присвоил ПЦУ статус автокефальной — независимой от Русской православной церкви. УПЦ не признает это решение. РПЦ считает ПЦУ раскольнической.