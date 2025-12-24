Россия и Бразилия планируют увеличить торговлю в нацвалютах
Россия и Бразилия стремятся увеличить объем двусторонней торговли в рублях и бразильских реалах, однако на пути к этой цели есть сложности. Об этом сообщил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
Сержио Родригес дос Сантос
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Ключевым сдерживающим фактором посол назвал значительный торговый дефицит Бразилии в торговле с РФ. «У нас имеется значительный дефицит в торговле с Россией, поэтому нам предстоит подумать, как мы можем решить эту проблему»,— сказал господин дос Сантос в разговоре с ТАСС. Дипломат отметил, что текущие объемы расчетов в национальных валютах между двумя странами значительно уступают показателям России с Китаем или Индией.
Механизм взаимных расчетов в национальных валютах через платформу БРИКС был запущен в июле 2025 года. Как сообщали «Известия», доля таких операций составляла около 5–10% от общего объема двусторонней торговли.