Верховный суд США оставил в силе запрет на размещение Нацгвардии в Чикаго

Верховный суд США оставил в силе решение, запрещающее администрации президента Дональда Трампа размещать войска Нацгвардии в Чикаго. Суд не убедили аргументы администрации господина Трампа о том, что войска необходимы для защиты федеральной собственности от насильственных протестов, отмечает Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что Дональд Трамп «пообещал американскому народу неустанно работать над обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства и защитой федерального персонала от жестоких бунтовщиков», и что «сегодняшнее решение никак не умаляет этой повестки».

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер назвал решение «важным шагом по сдерживанию последовательных злоупотреблений властью со стороны администрации Трампа и замедлению движения Трампа к авторитаризму».

Господин Трамп распорядился направить военнослужащих в Чикаго — третий по величине город США,— после того как распорядился развернуть войска в Лос-Анджелесе, Мемфисе и Вашингтоне. Президент объяснял свои решения тем, что города, управляемые демократами, охвачены преступностью, беззаконием и масштабными насильственными протестами. Мэры и губернаторы-демократы называли это злоупотреблением властью и обвиняли его в искажении реальной ситуации.