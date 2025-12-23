Полиция в Подмосковье задержала курьеров, которые перевозили детей в сумках для еды

В Подмосковье на камеры видеонаблюдения попали двое доставщиков еды, которые использовали свои курьерские сумки для перевозки маленьких детей. На кадрах видно, как мужчины паркуют электровелосипеды у торгового центра, а потом из термосумок, закрепленных на багажниках, достают двух малышей, один из которых был в синей куртке, а другой — в розовой.

Полиция нашла и задержала курьеров. Ими оказались «граждане одного из государств Средней Азии» 1964 и 1994 годов рождения, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Не уточняется, куда курьеры везли двухлетних мальчика и девочку, и кто их родители.

В отношении доставщиков составили административный протокол по ст. 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или лицом, участвующим в процессе дорожного движения). По второй части этой статьи им грозит штраф до 800 руб. На одного из них также составили протокол по ст. 18.8 КоАП о нарушении иностранцем правил въезда либо режима пребывания в России.