Движение на развязке КАД и Кронштадтского шоссе снова перекроют из-за ремонта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях в связи с реконструкцией транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В частности, на период с 01:30 до 02:00 и с 03:00 до 03:30 24 декабря для водителей полностью перекроют внутреннее и внешнее кольца КАД в районе дамбы на участке 127+480 – КМ 127+760 км.

При этом автотранспорт экстренных служб будут пропускать беспрепятственно на всех участках перекрытия движения. При скоплении большого количества машин планируется выделение интервалов для их пропуска, уточнили в ведомстве.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Андрей Цедрик