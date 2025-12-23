Шохин предложил инвестировать замороженные активы РФ в восстановление Газы

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил с идеей направить замороженные в Европе российские активы на восстановление сектора Газа. Об этом он сообщил в разговоре с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, передает ТАСС.

По словам господина Шохина, проект восстановления Газы может стать масштабным международным инвестиционным предприятием, которое привлечет средства из разных стран. Он считает, что такой подход позволит сохранить экономическую ценность заблокированных активов вместо их окончательной потери.

Инициатива предполагает, что США смогут убедить европейские страны использовать замороженные средства на подобные инфраструктурные проекты. Тогда Россия могла бы объявить это своим инвестиционным вкладом, сказал глава РСПП. Он предложил господину Дмитриеву передать эту инициативу спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.

При этом в РФПИ сообщили ТАСС, что не получали от Александра Шохина никаких документов. Эта информации, по данным фонда, не соответствует действительности.