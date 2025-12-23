Стояние на Оке

Три судебные инстанции отказали общественной организации владельцев маломерных речных судов (ООВМРС) «Нептун-Пр», которая обжаловала односторонний немотивированный отказ властей от договора аренды прибрежного участка под лодочной станцией. Около сотни лодочников, которых администрация Нижнего Новгорода хочет выселить, а территорию на Оке вернуть, не согласны с этим. Представители «Нептуна» сообщили, что их организация пойдет дальше в Верховный суд и пока не собирается возвращать городским властям земельный участок, занятый законным имуществом лодочников. В мэрии не говорят, для чего им понадобилось выселять давно существующую лодочную станцию.



Нижегородский «Нептун» может отправиться вслед за «Туристом»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отказал общественной организации «Нептун-Пр» (Приокский) в удовлетворении кассационной жалобы. Владельцы маломерных речных судов просили отменить решения двух нижестоящих судов, которые обязали «Нептун-Пр» вернуть администрации Нижнего Новгорода земельный участок на правом берегу Оки, занимаемый одноименной лодочной станцией.

Как писал «Ъ-Приволжье», станция «Нептун» оформилась в конце 1990-х годов, с разрешения властей построив бетонный слип и инфраструктуру для хранения лодок. Она занимает земельный участок площадью 0,9 га с причальной стенкой. Членами общественной организации являются около сотни нижегородцев, увлеченных речными поездками на моторных лодках. Основную массу этих любителей составляют пенсионеры.

Организация арендовала земельный участок у города. В июле 2021 года городские власти известили лодочников об одностороннем отказе от договора аренды.

На оговоренную общую встречу с лодочниками сотрудники мэрии не пришли. Владельцы маломерных судов сочли, что договор с мэрией продолжает действовать, и продолжили платить арендную плату. Тогда администрация города через суд попросила общественную организацию лодочников вернуть земельный участок, освободив его от всех построек — ригелей для хранения лодок, домиков, буксировочной лебедки.

Нижегородский арбитражный суд принял половинчатое решение: участок должен быть возвращен городу вместе со всем движимым имуществом сотни лодочников.

В кассационном суде представитель ООВРМС «Нептун-Пр» Елена Губанова доказывала, что немотивированный односторонний отказ арендодателя незаконен, так как в договоре аренды с администрацией были указаны конкретные основания для разрыва отношений. Ни один из этих пунктов арендатор участка не нарушил. Лодочники считают, что договор был продлен на неопределенный срок. Также Елена Губанова сослалась на практику, когда прокуратура после судебных споров мэрии и группы «Исток» выдала главе города предписание исключить из правил пункт, подразумевающий расторжение договора аренды без объяснения причин. Однако это случилось позже того, как начались правоотношения лодочников и мэрии.

Представитель администрации Нижнего Новгорода просил оставить решения судов о возврате земельного участка в силе, считая, что власти законно употребили свое право арендодателя по нормам Гражданского кодекса РФ. На вопросы судей, чем помешала городу давно существующая лодочная станция и почему администрация отказалась от договора, юрист мэрии ничего определенного не ответил. Он сослался только на то, что срок аренды земельного участка уже истек и участок должен быть возвращен.

Кассационная инстанция поддержала городскую власть в том, что ее действия были законными.

Член правления «Нептуна-Пр» Олег Андрианов рассказал «Ъ-Приволжье», что решение о возврате земельного участка будет обжаловано в Верховном суде РФ. Также лодочники составили «особое мнение» для судебных приставов о том, что в текущих условиях возврат участка невозможен, так как их строения на нем признаны законными. По Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. К каждому отдельному владельцу лодки и другого имущества мэрия обособленных исков не заявляла.

Кроме того, возврат земли будет означать и ликвидацию общественного объединения, так как без территории на берегу лодочная станция существовать не может.

Напомним, за последние несколько лет это второй случай, когда областные или муниципальные власти пытаются ликвидировать лодочную станцию, которая существует в Нижнем Новгороде с советских времен. Так, в 2024 году региональное правительство организовало снос лодочной станции «Турист» на том основании, что ее правление не смогло вовремя оформить документы на землю. Сейчас бывшая территория «Туриста» отдана под крупный проект жилой застройки. Земля по соседству с лодочной станцией «Нептун-Пр» также попала в зону разрешенной застройки. Здесь можно возводить здания высотой до 5–7,5 м.

Роман Кряжев