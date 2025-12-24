Банкротство вместо модернизации

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру конкурсного производства в отношении АО «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов» (АО «Завод ТО ТБО») в Мурманской области сроком на шесть месяцев. Общая сумма исковых требований кредиторов уже превышает 120 млн рублей, в них включены 13,6 млн, которые компания задолжала сотрудникам. Юристы отмечают, что погашение задолженности перед работниками относится к первой очереди выплат, а полугодовой срок процедуры конкурсного производства — номинальный. Обычно он неоднократно продлевается.

По информации из открытых источников, проектная мощность завода была равна 120 тыс. тонн ТБО в год

Решение Арбитражного суда города Москвы было опубликовано в картотеке арбитражных дел в конце прошлой недели. Процедура конкурсного производства введена до 11 июня 2026 года. Конкурсным управляющим утверждена Екатерина Коркина. Весной 2025 года АО «Завод ТО ТБО» само подало заявление о признании предприятия банкротом. Тогда задолженность компании перед кредиторами составляла 22,9 млн рублей. В ходе рассмотрения дела в реестр требований кредиторов включили несколько компаний, в том числе ООО «Север-Проммонтаж», ООО «Экосбыт», ООО «Северсервис», АО «Росатом Энергосбыт», АО «Мурманская ТЭЦ» и налоговую инспекцию Москвы. Сейчас сумма требований превышает 120 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Завод ТО ТБО» зарегистрировано с января 1993 года, сведения об учредителях скрыты. В 2024 году выручка компании составила 39 млн рублей, сократившись по сравнению с 2023 годом на 64%, а чистый убыток вырос на 177%, до 226,6 млн рублей, следует из финансовой отчетности предприятия. Завод осуществлял термическую обработку отходов (сжигание), поступающих из Мурманска, Колы, Североморска и близлежащих поселков.

В министерстве труда и социального развития Мурманской области и министерстве энергетики и ЖКХ региона рассказали «Ъ Северо-Запад», что располагают сведениями о работе АО из открытых источников и из информации, предоставленной руководством завода на рабочих совещаниях. Как объект обезвреживания ТКО завод введен был в промышленную эксплуатацию в 1986 году. С 2010 года АО «Мурманская ТЭЦ» совместно с заводом был реализован проект по подаче пара с мусоросжигательного завода на Восточную котельную. В процессе термической обработки предприятие вырабатывало тепловую энергию, которую в том числе использовало на собственные нужды: отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

По информации из открытых источников, проектная мощность завода была равна 120 тыс. тонн ТБО в год. На официальном сайте указано, что за время своей деятельности компания переработала 1,6 млн тонн отходов. В 2023 году сообщалось о планах модернизации завода, которая должна была увеличить объем перерабатываемых отходов вдвое — до полной проектной мощности.

В сообщении пресс-службы Минтруда и Минэнерго Мурманской области говорится, что в 2024 году прием ТКО для последующей энергетической утилизации снизился по сравнению с 2021 годом более чем в 15 раз. На протяжении 2024 года отмечались систематические остановки деятельности, в декабре 2024 года объект фактически остановил работу, прием отходов не осуществлялся. Остановка деятельности была связана с высоким износом технологического оборудования и, как следствие, многочисленными поломками.

В начале текущего года проверку предприятия инициировала Государственная трудовая инспекция Мурманской области по факту коллективного обращения сотрудников завода о задержке выплаты зарплаты. На сайте завода указана численность сотрудников — 170 человек. В марте СМИ писали, что заработная плата на предприятии не выплачивалась с октября 2024 года.

По данным Мурманскстата, на 1 декабря 2025 года задолженность АО «Завод ТО ТБО» перед 16 работниками составляет 13,6 млн рублей. По информации властей региона, работы по ремонту технологического оборудования и вынужденные остановки деятельности привели к образованию значительной задолженности перед кредиторами. Для контроля над ситуацией по вопросу задолженности в АО «Завод ТО ТБО» в текущем году пять раз проводились координационные рабочие совещания под председательством заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Панычева с представителями предприятия. По итогам встреч перед сотрудниками была погашена задолженность по заработной плате в размере 17,3 млн рублей.

Конкурсный управляющий завода Екатерина Коркина не ответила на запрос издания об имуществе должника и планах по его реализации. В пресс-службе правительства Мурманской области «Ъ Северо-Запад» сказали, что в рамках конкурсного производства будет проведена инвентаризация с оценкой стоимости имущества должника, сформирована конкурсная масса, разработан порядок продажи имущества — непрофильных активов (автомобилей, оборудования, не участвующего в энергетической утилизации), сформирован реестр кредиторов. За счет продажи непрофильных активов будут погашены долги.

«На данный момент ТКО, образующиеся в Мурманской области, сортируются на мусоросортировочном комплексе в Междуречье, при этом отбираемые фракции, пригодные для дальнейшей переработки, направляются на специализированные предприятия, в основном за пределами региона»,— отмечается в ответе пресс-службы регионального правительства.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев объясняет, что долги перед бывшими сотрудниками должника погашаются в приоритетном порядке. Текущие (после признания работодателя банкротом) требования работников по оплате труда относятся к первой очереди (погашения), задолженность по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск и другие подобные выплаты, которые работодатель задолжал до того — ко второй. «Вероятность их удовлетворения значительно выше, чем, скажем, у незалоговых требований (не обеспеченных залоговым имуществом) кредиторов третьей очереди, которые в лучшем случае обычно получают по 3–7 копеек на рубль заявленных требований к должнику»,— уточнил эксперт.

Процедура конкурсного производства по умолчанию вводится сроком на шесть месяцев, это предусмотрено статьей 124 Закона о банкротстве, продолжает юрист. Это номинальный минимум, но срок продлевается, причем нередко многократно, что зависит от активности кредиторов и управляющего.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев полагает, что ситуация с банкротством мурманского завода выглядит очередным показательным примером системного кризиса, с которым сталкиваются отрасль обращения с отходами и региональная энергетика в современных реалиях. «Причины этого важно рассматривать через призму общей макроэкономической среды, в которой работают такие объекты»,— подчеркивает эксперт. Он подтверждает, что в основном сфера утилизации мусора и теплоснабжения находится под жестким давлением таких факторов, как моральный и физический износ инфраструктуры, тарифное регулирование и рост стоимости оборудования. Предприятия мусоросжигательной отрасли особенно уязвимы, так как они сочетают в себе элементы энергетики и коммунального хозяйства.

Среди сложностей, с которыми сталкивается этот бизнес,— резкий рост затрат на обслуживание из-за инфляции на фоне невыгодного тарифного регулирования для населения и часто для муниципальных заказчиков. Тарифное регулирование практически никогда не успевает за ростом реальных издержек. «Также полагаю, что у завода изначально отсутствовал устойчивый бизнес-план, а собственные оборотные средства не имели должных резервов. Финансовые отчеты за 2023 год показывают убыток, что указывает на то, что каждый рубль, заработанный заводом, приносил убытки в операционной деятельности. Такая финансовая дыра в принципе делает невозможным модернизацию или привлечение кредитных средств, так как бизнес становится ненадежным заемщиком для банков»,— рассуждает господин Тедеев.

Модернизация таких МСЗ требует значительных капвложений, особенно если речь идет о переходе на современные экологические классы или замену котельно-турбинного оборудования. «Вероятно, руководство завода пыталось привлечь инвестиции или включить затраты на модернизацию в тариф, но столкнулось с экономическими трудностями в виде санкций и высокой ставки»,— резюмирует эксперт.

