NBC: Трамп как минимум восемь раз летал на самолете Эпштейна

Президент США Дональд Трамп летал на частном самолете финансиста Джеффри Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее. Это следует из опубликованных Минюстом США документов, с которыми ознакомился NBC.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Согласно новым данным полетных записей, в период с 1993 по 1996 год Дональд Трамп был пассажиром как минимум на восьми рейсах самолета Джеффри Эпштейна. При этом не менее четырех из этих перелетов сопровождала помощница финансиста Гислейн Максвелл. В некоторых рейсах также упоминаются вторая жена Трампа Марла Мейплз, их дети — дочь Тиффани и сын Эрик.

В одном из рейсов 1993 года единственными пассажирами самолета были Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн. В другом — вместе с ними находилась 20-летняя девушка, чье имя не разглашается. Еще на двух рейсах в качестве пассажиров фигурировали женщины, которые могли бы выступить свидетелями по делу Гислейн Максвелл.

20 декабря Минюст США обнародовал часть материалов дела Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На следующий день оттуда были удалены около 16 файлов, среди которых фото Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп рядом с Эпштейном и его помощницей финансиста Максвелл.