Танкер «Котлас» частично затонул у причала в Кольском заливе в Мурманске
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Кольском заливе в Мурманске. Инцидент произошел 23 декабря около 15:30, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По предварительным данным, при нахождении танкера «Котлас» в акватории Кольского залива в длительном отстое у причала АО «НТ Лавна» частично затонуло машинное отделение судна. Экипаж на борту отсутствовал. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
В настоящий момент Мурманская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Силами судовладельца проводится откачка воды. К месту аварии направлено судно Морспасслужбы.