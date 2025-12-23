Танкер «Котлас» частично затонул у причала в Кольском заливе в Мурманске

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Кольском заливе в Мурманске. Инцидент произошел 23 декабря около 15:30, сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, при нахождении танкера «Котлас» в акватории Кольского залива в длительном отстое у причала АО «НТ Лавна» частично затонуло машинное отделение судна. Экипаж на борту отсутствовал. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

В настоящий момент Мурманская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Силами судовладельца проводится откачка воды. К месту аварии направлено судно Морспасслужбы.

Андрей Цедрик