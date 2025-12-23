Верховный суд провел критический анализ

Верховный суд (ВС) разрешил критиковать политиков и разъяснил, в каких случаях демонстрация запрещенной символики уголовно не наказуема. Соответствующие поправки к своему же постановлению почти 15-летней давности пленум ВС утвердил 23 декабря. Эксперты считают разъяснения своевременными, но предлагают дождаться, когда они получат подтверждение на практике. В свою очередь, глава ВС Игорь Краснов заверил, что именно пленум является гарантом единства судебной системы.

Осуждение или критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, а также политиков и общественных деятелей не может считаться экстремизмом, следует из разъяснений, утвержденных пленумом ВС 23 декабря. Документ вносит поправки в постановление пленума ВС от 2011 года, посвященное практике по делам о преступлениях экстремистской направленности.

Суд подчеркнул, что экстремизмом при применении ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») следует считать высказывания в пользу геноцида, массовых репрессий, депортаций и других противоправных действий против представителей какой-либо нации, расы, религии или социальной группы.

Однако простая критика политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или «иных действий, обусловленных их статусом» сама по себе не подпадает под эту статью, если не содержит призывов к насилию.

Также пленум разъяснил, в каких случаях следует считать преступлением демонстрацию нацистской и любой другой запрещенной символики. Это относительно новая статья 282.4 УК (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций): она действует с июля 2022 года и применяется только в отношении тех, кто уже был оштрафован за аналогичное правонарушение. При этом количество привлеченных к ответственности по этой статье неуклонно растет: если в 2023 году за демонстрацию запрещенной символики было вынесено 40 приговоров, то в 2024 — 127, а за первое полугодие 2025 — уже 96.

Согласно разъяснениям ВС, пропагандой запрещенной символики следует признавать умышленные действия, направленные на формирование у других лиц убежденности в ее привлекательности либо привлекательности отождествляемых с ней идеологии или организации. При этом экстремизмом не признаются случаи использования подобной атрибутики, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Это очень своевременное разъяснение, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. Он напоминает, что формальный подход к исполнению закона приводил к «совершенно идиотским» случаям, когда к ответственности привлекали даже за публикацию фотографий с парада Победы, на которых советские солдаты несут и бросают фашистские штандарты. Хорошо, если таких эксцессов в перспективе удастся избежать, но очень важно, чтобы ВС не только принимал полезные разъяснения, но и контролировал их исполнение, добавляет эксперт. А это можно сделать только одним путем — отменяя решения, которые противоречат «руководящим указаниям» ВС, ведь очень часто на практике суды их просто игнорируют, отмечает адвокат.

В этом смысле более полезным было бы не постановление пленума с общими правилами, а издание обзора судебной практики по соответствующему вопросу, развивает мысль электоральный юрист Олег Захаров.

Такие обзоры носят почти нормативный характер, суды ориентируются на них, это наглядные и простые кейсы, на примере которых можно спрогнозировать судебную оценку аналогичных или типовых ситуаций, рассуждает эксперт. Разъяснений же для этого недостаточно, полагает господин Захаров: «Пленум только озвучил общие правила, которые были и так плюс-минус понятны. Например, что нельзя судить за демонстрацию нацистской символики с негативной ее оценкой. Но это правило на практике можно трактовать по-разному, что и происходит. ВС не дает ориентиров, по каким критериям в каждом случае нужно проводить эту границу».

Сам факт актуализации положений, связанных с ответственностью за экстремизм, вызывает осторожную надежду, согласен партнер Консалтингового бюро Т&М Антон Тимченко, но только конкретные дела покажут, в какую сторону развернется практика. В любом случае, добавляет он, сходного разъяснения требуют и административные правонарушения, связанные с экстремизмом, ведь привлечение даже к административной ответственности влечет ограничения на участие в выборах. В качестве примера эксперт приводит дело активиста из Санкт-Петербурга Саввы Федосеева, арестованного за пост с фото Алексея Навального, хотя сам текст имел негативный по отношению к политику контекст.

Между тем председатель ВС Игорь Краснов, обращаясь 23 декабря к участникам заседания, отметил, что в этом году пленум ВС продемонстрировал свою эффективность, выступив «гарантом единства судебной системы». Принятые им разъяснения ориентированы на устранение различных подходов в судебной практике, снижение количества пересмотров решений, формирование четких и понятных алгоритмов применения норм материального и процессуального права, пояснил глава суда.

Анастасия Корня