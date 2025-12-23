Таможенники и полиция пресекли контрабанду гашиша из ЕС в Россию

Сотрудники ФТС, ФСБ и МВД вместе с таможенными органами Белоруссии перекрыли канал ввоза в Россию особо крупных партий гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС. Наркотики доставлялись из стран Евросоюза транзитом через Белоруссию грузовым автотранспортом с высокотехнологичными тайниками.

В ходе операции был выявлен и задержан большегруз, перевозивший более 135 кг гашиша. Стоимость изъятой партии на «черном» рынке оценивается более чем в 400 млн руб.

По делу задержаны восемь участников организованной преступной группы — граждане России и Белоруссии, включая исполнителей, пособников и получателей наркотиков. В России возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК. По указанным статьям грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.