Частные дома в Петербурге подорожали на 10,6% за год

Средняя стоимость частных домов в Санкт-Петербурге за 2025 год увеличилась на 10% и достигла 24,7 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию «Мир квартир».

В Ленинградской области дома стали дороже на 1,9%. Их средняя цена составила 12,7 млн рублей. По всей России рост цен на индивидуальные дома за год составил 2,4% — до 7,5 млн рублей. Показатель оказался самым низким за пять лет.

Самое сильное подорожание зафиксировали в Коми (+26,3%), на Чукотке (+16,2%), Еврейской автономной области (+15,8%), Ханты-Мансийском АО (+13,8%) и Курской области (+13,7%). Значительнее всего снизились цены вТамбовской (–13,1%), Ульяновской (–12,6%), Орловской (–11,2%), Смоленской (–10,8%) и Владимирской (–10,7%) областях.

«Это явный сигнал о недостаточной платежеспособности населения – рынок стоит. Среди десятка регионов, где дома подорожали больше всего, большинство составляют территории, подпадающие под действие дальневосточной и арктической ипотеки, выдаваемой под 2% годовых. В Курской области спрос поддерживается с помощью курских сертификатов для жителей приграничья, потерявших жилье»,— цитирует агентство гендиректора компании Павла Луценко.

Артемий Чулков