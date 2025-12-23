Жителя Казани обвиняют в убийстве жены на глазах трехлетнего ребенка

В Казани был задержан 39-летний местный житель, его подозревают в убийстве супруги на глазах у трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

39-летний житель Казани смывает следы крови в подъезде после убийства

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

Мать 38-летней погибшей обратилась в полицию, так как дочь не отвечала на ее звонки, сообщает МВД по республике. Тело 38-летней погибшей с ножевыми ранениями было обнаружено 22 декабря в ЖК «Светлая Долина».

В квартире были разбросаны бутылки алкоголя. Трехлетний ребенок госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, ему диагностировали травмы головы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанный муж погибшей сознался в преступлении. Следствие установило, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Диана Соловьёва