Жителя Казани обвиняют в убийстве жены на глазах трехлетнего ребенка
В Казани был задержан 39-летний местный житель, его подозревают в убийстве супруги на глазах у трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
39-летний житель Казани смывает следы крови в подъезде после убийства
Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ
Мать 38-летней погибшей обратилась в полицию, так как дочь не отвечала на ее звонки, сообщает МВД по республике. Тело 38-летней погибшей с ножевыми ранениями было обнаружено 22 декабря в ЖК «Светлая Долина».
В квартире были разбросаны бутылки алкоголя. Трехлетний ребенок госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, ему диагностировали травмы головы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанный муж погибшей сознался в преступлении. Следствие установило, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения.