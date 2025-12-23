«Автостат»: продажи подержанных электромобилей в РФ упали почти на 30%в ноябре

По данным агентства «Автостат», в ноябре 2025 года россияне приобрели 1,59 тыс. подержанных электромобилей. Этот показатель на 36% превышает результат ноября 2024 года. Однако по сравнению с октябрем вторичный рынок электрокаров сократился на 27%.

Около 60% всех продаж подержанных электромобилей в ноябре пришлось на три марки — Nissan, Tesla и Zeekr. Лидером стал японский Nissan с 521 проданным автомобилем. Второе место заняла американская Tesla — 210 штук, а замкнул тройку лидеров китайский Zeekr с 204 проданными электрокарами. Остальные производители реализовали менее 100 автомобилей каждая.

В модельном рейтинге среди электромобилей с пробегом на первом месте Nissan Leaf, продажи которого достигли 503 единиц. Далее идут Zeekr 001 с 136 проданными машинами и Tesla Model 3 — 99 авто.

По итогам января—ноября 2025 года на вторичном рынке России было продано 13,6 тыс. электромобилей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.